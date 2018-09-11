Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 11 сентября, высказался об учениях "Восток-2018". Учебные маневры на Дальнем Востоке начались сегодня, они продлятся до 17 сентября.

Песков назвал учения рутинным тренировочным процессом, который проходит в рамках ежегодной работы по развитию Вооруженных сил России, передает РИА "Новости".

В Кремле считают, что маневры "Восток-2018" являются важными, однако руководство РФ подчеркивает, что это обычная деятельность, направленная на обеспечение безопасности страны.

Напомним, учения, о которых идет речь, являются самыми масштабными в истории современной России.