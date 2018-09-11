Боец Джефф Монсон объяснил, почему он решил стать депутатом Красногорска
11 сентября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Боец смешанного стиля Джефф Монсон из Соединённых Штатов объяснил своё решение баллотироваться в депутаты городской думы Красногорска. Напомним, что недавно спортсмен получил российское гражданство.
По его словам, он решил проводить не только спортивные мероприятия, но и сделать нечто большее для этого города. Монсон отметил, что особое внимание уделит проблеме переработки мусора. Он заявил, что подобный проект уже находится в разработке, передаёт RT.
Боец также обещал организовать бесплатные программы для детей, как спортивные, так и образовательные. «Я также хочу работать с семьями, особенно с теми, которые находятся в трудном финансовом положении», — заявил спортсмен.
При этом Джефф Монсон берёт уроки русского языка, чтобы не испытывать сложности в общении с коллегами.
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