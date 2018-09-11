Пассажир сгоревшего «Воеing» рассказал, что эвакуация происходила стихийно

Пассажир сгоревшего «Воеing» рейса UT579 Москва — Сочи Алексей Бушняк рассказал, как проходила эвакуация из самолета. По его словам, большинство травм пассажиры судна получили как раз при эвакуации, которая была организована стихийно, без помощи экипажа самолёта.

«Люди осмотрелись, дети кричали. Командир сообщил, что возгорания нет, эвакуации не будет. Но у меня было место над двигателем, и было видно, что горит, был виден огонь. Бортпроводники тоже увидели огонь, и открыли выходы. Команды к эвакуации не было. Я отстегнул ремень, взял ручную кладь, встал, но мне сказали – садитесь, эвакуации не будет. Я подошёл к двери и тогда уже слышал, как командир объявил эвакуацию. Люди эвакуировались, кто куда. Экипаж пришёл к основному скоплению людей, принесли аптечку, но тут же её потеряли. Началось сильное возгорание, ещё во время эвакуации. Образовался поток воды, сток уносил основную часть керосина. Когда произошла полная эвакуация, подъехали пожарные, прошло минут восемь. Помощи при эвакуации никакой не было. По моему мнению, основные травмы были получены людьми именно во время выхода их самолёта», — рассказал пассажир. Об этом сообщает НСН.