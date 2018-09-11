В рамках учений "Восток-2018" впервые будут применены соединения ВДВ нового типа. Данную информацию во вторник предоставили в Департаменте информации и массовых коммуникации Минобороны РФ.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул, что во время учебных маневров планируется провести эксперимент по использованию десантно-штурмовых подразделений "нового типа". Тренировка определит дальнейший план по совершенствованию тактики, а также общему развитию ВДВ, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня стало известно, что на Дальнем Востоке стартовали самые масштабные в истории современной России военные учения "Восток-2018". Они продлятся до 17 сентября.