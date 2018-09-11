Эксперты пояснили про ограничение числа показов зарубежных фильмов

В Минкультуры подтвердили подготовку законопроекта, ограничивающего количество показов иностранного фильма в течение дня. Как пояснили эксперты, это позволит бороться с тем, чтобы один и тот же фильм показывают сразу в нескольких кинозалах.

«Реализация данной нормы возложена на кинотеатры (демонстраторов), так как формирование репертуара осуществляет непосредственно кинотеатр. Предполагается, что контроль будет осуществлять Роспотребнадзор так как затрагиваются права потребителей. Информация о количестве сеансов конкретного фильма, необходимая Роспотребнадзору, будет предоставляться из ЕАИС», - рассказали эксперты. Об этом сообщает НСН.