Напомним, что вчера стало известно, что начальник отдела культуры Феодосии Валентина ЛЕГКОСТУПОВА подала заявление об увольнении по собственному желанию, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сама ЛЕГКОСТУПОВА прокомментировала прессе причину ухода, как некорректное отношение к ней со стороны ее непосредственного начальника – мэра Феодосии.

«Я девушка гордая. Я никому не позволю о себя ноги вытирать», – сказала она, отказавшись истолковывать подробности инцидента.

Источник, близкий к администрации города, вчера же рассказал «АН-Крым», что причиной конфликта стала чрезмерная самостоятельность ЛЕГКОСТУПОВОЙ, в том числе и ее частые отлучки на выступления с концертами в другие города материковой России. В этот же «пакет» вошла ее длительная поездка на прощание с Иосифом КОБЗОНОМ.

Позже появилась версия, что бывший теперь уже бывшим начальник культуры Феодосии противился участию в Дне города исполнителя «Игорек», известного по песне «Подождем твою маму. Подождем твою мать!». «Игорек» в итоге выступил, а ЛЕГКОСТУПОВА в знак протеста, считая, что в Феодосии – городе воинской славы не место «Игорькам» – ушла с занимаемой должности.