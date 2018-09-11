Рюкзак, набитый драгоценностями на 10 млн руб, был похищен из машины в Крыму
11 сентября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Рюкзак, набитый драгоценностями на 10 миллионов рублей, был похищен в Севастополе из машины Kia Ceed, которую вскрыли с помощью специального приспособления, пишут «Аргументы недели-Крым».
По информации местного главка МВД, по подозрению в содеянном задержан 36-летний крымчанин. Он с помощью так называемого «кода-граббера» взломал авто и украл из него ювелирных украшений на 10 миллионов рублей.
Как выяснилось, пострадавший вез драгоценности в ювелирный магазин, в котором работает поставщиком. По пути мужчина заехал в торговый центр. Он припарковал автомобиль поблизости и ушел, оставив рюкзак с драгоценностями в багажнике.
Полицейские задержали мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
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