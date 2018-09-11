На восток России переброшены ударные вертолеты
11 сентября 2018, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]
На восток России из Свердловской и Новосибирской областей перебросили ударные, транспортные и транспортно-штурмовые вертолеты. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Переброска Ми-26, Ми-24 и Ми-8АМТШ-В была произведена в рамках самых масштабных в истории современной России военных учений "Восток-2018", передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, учебные маневры стартовали на Дальнем Востоке 11 сентября, а завершатся 17 сентября. Ими будет руководить руководить глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу. В мероприятиях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч образцов военной техники.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес