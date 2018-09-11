На восток России переброшены ударные вертолеты

На восток России из Свердловской и Новосибирской областей перебросили ударные, транспортные и транспортно-штурмовые вертолеты. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Переброска Ми-26, Ми-24 и Ми-8АМТШ-В была произведена в рамках самых масштабных в истории современной России военных учений "Восток-2018", передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, учебные маневры стартовали на Дальнем Востоке 11 сентября, а завершатся 17 сентября. Ими будет руководить руководить глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу. В мероприятиях примут участие около 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч образцов военной техники.