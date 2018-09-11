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Аналитик рассказал о попытках Запада обосновать необходимость войны с Россией

11 сентября 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик рассказал о попытках Запада обосновать необходимость войны с Россией
фото: globallookpress.com

Антироссийские заявления, которые звучат в зарубежной прессе, свидетельствуют о том, что Запад пытается обосновать необходимость вооруженного столкновения с РФ. Такую точку зрения озвучил военный эксперт Константин Сивков.

Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Стал известен возможный район военного столкновения между Россией и силами НАТО

Ранее сообщалось, что в британских СМИ появился материал, в котором рассматривается вариант военного конфликта НАТО и России в Сувалкском коридоре. Такое название закрепилось за территорией, расположенной между Литвой и Польшей. Экс-командующий группировкой США в Европе Бен Ходжес, ставший собеседником журналистов, выразил опасение, что РФ займет Сувалкский коридор, отрезав тем самым прибалтийские страны от остальных членов Североатлантического альянса.

По словам эксперта Константина Сивкова, процитированного Sputnik Литва, подобные высказывания преследуют цель объяснить новый виток гонки вооружений. Также НАТО необходимо обосновать необходимость развязывания войны с Россией, полагает аналитик.

 

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