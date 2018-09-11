На Дальнем Востоке начались крупнейшие в истории РФ военные учения "Восток-2018"
11 сентября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке стартовали крупнейшие в современной истории России военные учения "Восток-2018". Министерство обороны РФ опубликовало видео начала маневров.
В трехминутном ролике ведомства можно увидеть военную технику, в частности, танки, БМП, самолеты, вертолеты, а также системы ПВО.
Как уточняет РИА "Новости", учения "Восток-2018" пройдут под руководством главы Минобороны генерала армии Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября. Известно, что в крупнейших маневрах за последние 37 лет примут участие около 300 тысяч военнослужащих. На некоторых этапах в учениях будут принимать участие также военные из Китая и Монголии.
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