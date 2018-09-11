Проблемы Политбюро 3.0 – денщики, уголь и госзаказ

Сразу несколько СМИ опубликовали размышления и расследования на тему вероятной, после 2024 года, смены поколений в российской элите.

МК в статье «Ходят слухи о замене «засидевшихся» глав ФСБ и МВД» пишет об идеологической составляющей т.н. «проблемы Политбюро 3.0»

Констатируя «ощущение у граждан полной безальтернативности Путина», газета подчёркивает, что «вместо того, чтобы мечтать о светлом будущем, народ этого будущего боится, а против подспудно крепнущего запроса на обновление во весь рост встаёт запрос на стабильность. Именно их борьба и будет определять политическую динамику ближайших лет. В ходе президентской кампании тяга к стабильности перевесила, но, однако, не навсегда. Проголосовав за стабильность, люди удовлетворили свой запрос на неё. Тяга в противоположную сторону - к переменам - осталась неутолённой. Сейчас можно смело сказать, что если режим не предложит стране новых лиц сам, рано или поздно люди найдут их на стороне. Путин не может этого не понимать».

«Младосиловики» против триариев

Политбюром 3.0 в МК называют «выросшей из недр Федеральной службы охраны группы «младосиловиков», к которой относят тульского и ярославского губернаторов Дюмина и Миронова, нового главы МЧС Зиничева, начальника ГУЭБиПК МВД Курносенко и нового директора ФСО Кочнева.

Так как стартовые аппаратные возможности «младосиловиков» слабые, МК обращает внимание на распространяемые «слухи о возможной замене «засидевшихся» на своих постах глав ФСБ и МВД».

Это возможный, вероятный сценарий, но МК обращает внимание на его серьёзные риски: «Если Путин, действительно, планирует поменять Бортникова и Колокольцева на Дюмина и Миронова, то это должна быть не просто замена табличек на кабинетах. Ротация могла бы пройти под лозунгом «смены поколений». Все-таки речь идёт о контроле над ключевыми силовыми структурами страны.

Проблема здесь в том, что, помимо удовлетворения общественного запроса на обновление, не менее важной политической задачей для режима является обеспечение единства своих административных элит. Тезис же о смене поколений - в случае, если он будет предъявлен всерьёз, - обязательно обострит все имеющиеся конфликты, где между участниками есть хоть сколько-нибудь заметная разница в возрасте.

Ещё один риск связан с настроениями в ФСБ. Это единственная из российских спецслужб, которую никогда не возглавляли «варяги». И Путин, и Патрушев, и Бортников выросли в ней и считаются «патриотами системы». Появление там выходца из конкурирующей структуры станет для чекистов неприятным сюрпризом. Бунтов, конечно, не будет, но вот продуктивность обязательно снизится. В ситуации роста протестных настроений и неизбежной активизации оппозиции это совсем не то, что нужно руководству страны.

В этом смысле «смена поколений» представляет из себя потенциальную угрозу. Путин, безусловно, это чувствует. Более того, он - человек, выросший в недрах спецслужб, и воспринимающий контроль над ними в качестве высшей политической добродетели - никогда не будет недооценивать роль силовых структур в ситуации предстоящего транзита власти. Захочет ли он доверить это дело молодёжи, которая может оказаться слишком амбициозной? Не факт. Не исключено, что он все-таки предпочтёт своих старых верных триариев».

Наступление денщиков

Электронная газета Собеседник.ру в статье «Наступление денщиков» рассматривает финансовую составляющую Политбюро 3.0 и ссылается на расследование сетевого издания The Moscow Post под названием ««Политбюро» с пониженной социальной ответственностью? Деньги для будущей политической элиты РФ зарабатывают скандальные компании».

По мнению Собеседника и The Moscow Post, кандидатов в члены условного Политбюро 3.0 объединяет одно общее свойство - пониженная социальная ответственность, так как средства им поставляют весьма скандальные компании.

Эти сетевые издания причисляют к Политбюро губернатора Тульской области Алексея Дюмина, начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко, губернатора Московской области Андрея Воробьева и директора Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева. Если сравнить со списком МК, постоянные величины в обоих списках – Дюмин, Курносенко и Кочнев.

Как полагают Собеседник и The Moscow Post, чтобы войти в состав Политбюро 3.0, кандидаты должны отвечать четырём условиям - быть в системе, иметь сильную команду, обладать информацией и контролировать финансовые ресурсы.

Сетевые издания предлагают разобраться, кто и как сегодня зарабатывает деньги для кандидатов в Политбюро 3.0. По их мнению, ключевые финансово-экономические активы для кандидатов в Политбюро – это холдинг «Петон», УК «ВостокУголь» и АО «Сибирский антрацит».

Компания «Сибирский антрацит»

75 % компании принадлежит группе «Аллтек» Дмитрия Босова, 25 % - английскому фонду GLG Partners. За 2017 год «Сибирский антрацит», добывающий открытым способом уголь на двух разрезах Горловского угольного бассейна (Искитимский район Новосибирской области), получил сверхдоходы - более 8 миллиардов рублей прибыли.

Залог успеха - уникальная формула управления, когда топ-менеджеры выжимают все соки из подконтрольных разрезов и при этом экономят на экологии. Живой пример - это деревня Ургун с населением около тысячи человек, расположенная на краю разреза «Ургунский» внутри километровой санитарно-защитной зоны. Местные жители последние 10 лет живут в постоянном тумане из оседающей угольной пыли. Самосвалы-углевозы курсируют по трассе вдоль деревни, перевозя уголь в нетентованных кузовах, отчего пыль летит во все стороны, засыпая улицы, дворы, грядки и форточки. А когда грузовики везут с горно-обогатительной фабрики «Листвянская-2» на отвал Ургунского разреза кек (жидкая смесь химических реактивов, мелкого угля и породы), часть отходов проливается сквозь щели в бортах. В итоге угольной пылью дышат взрослые и дети, отсюда болезни лёгких и ранняя смертность, а кек отравляет все живое вокруг.

В общем, «Сибирский антрацит» превратился в экологическое бедствие для местных жителей. Жители Ургуна постоянно жалуются местной власти, но та ничего не может или не хочет предпринять.

А власти Новосибирской области смотрят сквозь пальцы на многочисленные нарушения экологического законодательства и постоянные ЧП, оставляя жалобы местных жителей без внимания. Неужели потому что «Сибирский антрацит» - крупнейший налогоплательщик региона?

Холдинг УК «Востокуголь»

Ещё одна структура Дмитрия Босова добывает уголь на разрезе Кийзасский открытым способом и тоже заслужила себе скандальную славу. Поэтому когда местные жители перекрыли трассу, чтобы остановить машину Сергея Цивилева, и.о. губернатора Кемеровской области и показать ему фотографии чёрного снега, рассказать о грязной воде, покрытой угольной пленкой и других ужасах – глава региона ужаснулся и пообещал разобраться в ситуации.

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области провёл проверку пришёл к выводу, что разрез и технологическая дорога не имеют обваловки и водоотводных канав – в результате сточные воды текут прямо в реки Большой Кийзас, Малый Кийзас и Большой Чаузас. Поэтому анализ воды в реке продемонстрировал наличие практически всей таблицы Менделеева - тут и ион аммиония, и азот нитратный, и железо, и свинец, и медь, цинк, и хром.

Но карьер Кийзасский – это «курица, несущая золотые яйца» для олигархов, которые не готовы потратить даже часть из 5 миллиардов 200 миллионов чистой прибыли, чтобы компенсировать экологический ущерб природе и местным жителям.

По итогам 2017 года Forbes оценил размеры состояния Дмитрия Босова, работающего под крылом «резидентов», в $950 млн. А масштабы его бизнес-империи хорошо демонстрируют такие проекты в Индонезии как разработка угольного месторождения в Центральном Калимантане и строительство ферроникелевого завода на острове Кабаена суммарной стоимостью $250 млн.

Холдинг «Петон»

С лёгкой руки Forbes прозванный «Королем госзаказа», после того, как небольшая компания из Уфы (выручка 1,9 млрд.) без конкурса получила заказы от «Газпрома» на космическую сумму 17 млрд. руб.

Сейчас «Петон» занимается проектированием мегапроекта «Газпрома» в виде гигантского газохимического комплекса (ГХК) на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой, стоимостью в $20 млрд.

Пониженная социальная ответственность

Напомним, The Moscow Post своё расследование так и назвало: «Политбюро» с пониженной социальной ответственностью».

По мнению этого сетевого издания, у резидентов политического инкубатора есть позиции в политической системе, доступ к информационным и финансовым потокам. Более того, вероятно, у кандидатов началось преждевременное головокружение от успехов, поэтому они готовятся выходить на первые роли уже сегодня, не дожидаясь 2024 года.

Выводы Собеседника и The Moscow Post неутешительны: новое поколение серьёзно отличается от нынешней элиты - патриотизма и опыта не хватает, а любовь к деньгам и роскошной жизни наоборот, бьёт через край. Настолько через край, что кандидаты в Политбюро 3.0 выбрали своими союзниками нечистоплотных бизнесменов, не задумываясь, что деятельность подопечных наносит вред государству.