Ученые создали новую карту Антарктиды

Ученые из Университета штата Огайо и университета Миннесоты сделали открытие - создали новую карту Антарктиды. Эта карта в настоящий момент является точным изображением материка в мире.

Своему проекту эксперты дали название - «Эталонная модель рельефа Антарктиды». Об этом пишет NEWS.ru.

Карта предоставит людям следующую информацию: данные о снежном покрове Антарктиды, движениях льда, истончении ледников и активности рек и вулканов.