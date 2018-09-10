Участник рок-группы Rainbow: Я приехал в Крым доставлять радость людям

Испанский музыкант, участник известной рок-группы Rainbow Ронни РОМЕРО посетил Крымский полуостров для того, чтобы выступить здесь со своей новой программой, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказал РОМЕРО на пресс-конференции в Симферополе, он не боится украинских санкций в отношении себя за приезд в Крым, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Я не опасаюсь санкций. Цель моего визита очевидна: я здесь, потому что я певец, я приехал сюда доставлять радость и счастье людям», – сказал он.

Артист отметил, что у него на родине ничего не знают о Крыме, в связи с чем РОМЕРО намерен рассказать землякам о красоте местной природы, а также о большом количестве поклонников рок-музыки.