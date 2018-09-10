Удар молнии в Петербурге восхитил пользователей сети

Недавняя гроза в Санкт-Петербурге произвела неизгладимое впечатление на очевидцев этого грандиозного зрелища. В сети до сих пор активно делятся снимками, как молния ударила в небоскреб.

После грозы, отгремевшей в Санкт-Петербурге, в сети появилось множество фотографий и видео электрического разряда, бьющего в громоотвод самого высокого здания в Европе – строящегося в Санкт-Петербурге небоскреба «Лахта Центр».

В комментариях пользователи восхищаются могуществом природы и грандиозностью зрелища. «Вчера мы два часа наблюдали за красотой и могуществом природы. Когда ложились спать, закрыли глаза, а молния продолжала стрелять», - делятся восторгом очевидцы.