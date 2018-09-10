Украина освоила новую тактику продвижения вперед

Вооруженные силы Украины продвигают свои позиции по треугольнику. Об этом корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР.

Сначала оборудуется одна позиция. Потом на некотором удалении от нее справа и слева отстраиваются еще две таким образом, что первая остается в тылу. Они прикрывают друг друга. После этого, первая позиция опять выдвигается вперед. Спустя некоторое время к ней опять подтягиваются две другие.

Таким образом ВСУ медленно продвигаются вперед и захватывают участки в серой зоне. Все это видят разведчики ДНР, которые тоже находятся в серой зоне. Только они не обустраивают капитальные строения, а организуют «секреты», из которых наблюдают за всеми передвижениями противника.