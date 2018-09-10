Украина освоила новую тактику продвижения вперед
10 сентября 2018, 19:12 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Вооруженные силы Украины продвигают свои позиции по треугольнику. Об этом корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР.
Сначала оборудуется одна позиция. Потом на некотором удалении от нее справа и слева отстраиваются еще две таким образом, что первая остается в тылу. Они прикрывают друг друга. После этого, первая позиция опять выдвигается вперед. Спустя некоторое время к ней опять подтягиваются две другие.
Таким образом ВСУ медленно продвигаются вперед и захватывают участки в серой зоне. Все это видят разведчики ДНР, которые тоже находятся в серой зоне. Только они не обустраивают капитальные строения, а организуют «секреты», из которых наблюдают за всеми передвижениями противника.
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