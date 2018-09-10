Андрей Турчак рассказал о результатах «Единой России» на выборах 9 сентября

Средний результат «Единой России», продемонстрированный партией на состоявшихся в минувшее воскресенье региональных выборах, - 60,03% голосов. Такую информацию озвучил глава Генсовета политической организации Андрей Турчак.

«Из 16 кампаний по выборам в Заксобрания – в 13 регионах «Единая Россия» на первом месте. Так, партия взяла в Кемеровской области 89% мандатов, в Калмыкии – 77,8% мандатов, в Ростовской области – 76,7% мандатов», – сообщил Турчак, выступая на брифинге для представителей прессы.

Явка в Единый день голосования оказалась выше прогнозируемой – 36,3%. В различных субъектах РФ этот показатель варьировался от 20 до 66%.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» показала лучшие результаты прежде всего там, где зафиксирована высокая явка. В качестве примеров таких территорий политик привел Кемеровскую и Ростовскую области, Калмыкию. В регионах с низкой явкой у партии, напротив, невысокие результаты. «Поэтому все разговоры о технологиях занижения явки – безосновательны», – резюмировал Турчак.