Фермеры севера Крыма жалуются: из-за химического выброса пострадал урожай

Фермеры и дачники севера Крыма жалуются властям на то, что из-за резкого ухудшения экологической обстановки пострадал их урожай, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил крымский премьер Сергей АКСЕНОВ. По его словам, решений по этой ситуации еще не принимали, также не определен общий размер ущерба. Все выяснит специально созданная комиссия, сообщил премьер.

«Слава Богу, за выходные и сегодня ПДК нет. Показатели полностью соответствуют мерам и времени. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую неделю. Про ущерб пока рано говорить», – цитирует АКСЕНОВА ТАСС.

Напомним, жители Армянска пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу на две недели, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.