Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом

Бывший американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший в мае российское гражданство, стал депутатом городского совета города Красногорск Московской области.

В анкете кандидата на выборах в горсовет Красногорска Джефф Монсон значился как тренер по физической подготовке одного из местных спортивных клубов.

Джефф Монсон влюблен в Россию и советское прошлое нашей страны настолько, что отказался от американского гражданства. В мае нынешнего года он получил российское гражданство, а летом изъявил желание баллотироваться в депутаты.

В течение своей спортивной карьеры Джефф Монсон неоднократно выходил на поединки под гимн Советского Союза. Всего за свою карьеру 47-летний боец ММА провел 86 боев (59 побед, 26 поражений, 1 ничья), сообщает Lenta.ru.