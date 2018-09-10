Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом
10 сентября 2018, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, получивший в мае российское гражданство, стал депутатом городского совета города Красногорск Московской области.
В анкете кандидата на выборах в горсовет Красногорска Джефф Монсон значился как тренер по физической подготовке одного из местных спортивных клубов.
Джефф Монсон влюблен в Россию и советское прошлое нашей страны настолько, что отказался от американского гражданства. В мае нынешнего года он получил российское гражданство, а летом изъявил желание баллотироваться в депутаты.
В течение своей спортивной карьеры Джефф Монсон неоднократно выходил на поединки под гимн Советского Союза. Всего за свою карьеру 47-летний боец ММА провел 86 боев (59 побед, 26 поражений, 1 ничья), сообщает Lenta.ru.
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