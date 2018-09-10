Путин знает, кто заказал убийство Захарченко?

После убийства главы ДНР Александра Захарченко Кремль сразу и недвусмысленно выразил отношение к случившемуся. Сделал заявление Владимир Путин, что бывает крайне редко.



Путин выразил твёрдую уверенность, что «убийцы понесут заслуженное наказание». По сути, он дал понять, что уже знает, кто убийца и заказчик.



Глава МИД Сергей Лавров и вовсе высказался настолько жёстко, насколько вообще возможно. Чувствуется, что России надоело общаться с психически больными из Киева под ничего не стоящие гарантии евроимпотентов. Для полного комплекта ещё не высказывался Сергей Шойгу.



В Донбасс выехали следователи СКР (о чём не сообщалось) и ФСБ. Причём об этом объявлено официально, чего никогда раньше не было. И не устами пресс-секретаря, а руководителя 5-й Службы ФСБ (оперативной информации и международных связей) генерал-полковника Сергея Беседы. Это очень непростая структура в самой многочисленной из наших спецслужб. За этим названием скрываются: аналитические органы, органы стратегического планирования, орган оперативного информирования высшего руководства страны (сводки на стол Путину составляют там), и, самое главное, внешняя разведывательная структура, ориентированная на страны СНГ. То есть озвучил посылку следователей ФСБ тот, кто отвечает за разведку в отношении Украины. Это очень серьёзный сигнал Киеву. Следователи явно будут собирать доказательства вины Киева и заодно искать, откуда идут утечки из руководства ДНР на украинскую сторону, раз местная контрразведка этот вопрос решить не смогла.



Следственные бригады поехали туда так, будто это не отдельная республика, а субъект Российской Федерации. Это тоже сигнал, свидетельствующий о том, что Россия может и сменить фигуру умолчания в отношении своих действий в Донбассе на более открытую политику.



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