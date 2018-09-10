Похороны Кобзона стали поводом для увольнения?

Сегодня стало известно, что Валентина ЛЕГКОСТУПОВА и года не продержалась на должности руководителя феодосийской культуры. Напомним, что должность эту она получила 16 февраля 2018 года. Заслуженная артистка России обвинила главу Феодосии в некорректном в отношении ее поведении. «Я девушка гордая», – приводят СМИ ее прощальные слова, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сотрудник городской администрации, знакомый с конфликтом изнутри, на условии сохранения анонимности рассказал «Аргументам недели – Крым», что глава Феодосии Сергей ФОМИЧ действительно неоднократно предъявлял претензии ЛЕГКОСТУПОВОЙ, будучи недоволен ее работой. По словам собеседника «АН-Крым» начальник отдела культуры постоянно требовала от руководства безграничной и никем не контролируемой свободы.

«Она уезжала на концерты на которых зарабатывала для себя и отлучалась по другим своим делам», – сказал он. При этом случалось, что ее отсутствие выходило за рамки оговоренных сроков.

Источник уверен, что отсутствие ЛЕГКОСТУПОВОЙ на работе в связи с отъездом на похороны Иосифа КОБЗОНА, стало частью общего конфликта, который, в итоге, и закончился ее заявлением об увольнении по собственному желанию.