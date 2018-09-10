Легкоступова гордо отступила с начальственных позиций

Заслуженная артистка России Валентина ЛЕГКОСТУПОВА уволилась с должности начальника отдела культуры Феодосии. Она обвинила главу местной администрации Сергея ФОМИЧА в некорректном поведении, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Я девушка гордая, я никому не позволю об себя ноги вытирать. Поэтому пожелала всего доброго, поблагодарила за опыт, потому что негативный опыт – это тоже опыт», – прокомментировала ЛЕГКОСТУПОВА свой уход «Крымской газете».

По ее словам, речь идет именно о рабочих моментах. Артистка сообщила, что это «целая история», но о причинах инцидента рассказать не захотела. Заявление об уходе она написала по собственному желанию.

Напомним, что должность начальника отдела культуры администрации Феодосии ЛЕГКОСТУПОВА заняла 16 февраля 2018 года.