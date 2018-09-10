Российский космонавт Сергей Прокопьев, несущий вахту на Международной космической станции, прокомментировал обстановку на орбите после ситуации с утечкой воздуха из корабля «Союз МС-09».

«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС все спокойно, дырку пальцем никто не затыкает!», - обратился Сергей Прокопьев с орбиты к пользователям сети в твиттере.

Сергей показал тот самый отсек, где была обнаружена утечка воздуха. Во время съемки он находился без скафандра, а это значит, что с воздухом в отсеке все в порядке. Космонавт также объяснил, как экипаж обнаружил утечку воздуха и загерметизировал отверстие в обшивке космического корабля.

«Живем как всегда, мирно и дружно. Эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос. Я при этом буду в роли обеспечивающего оператора. Наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», - рассказал Сергей Прокопьев.