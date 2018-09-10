Длинное лето в Москве закончилось, сообщили синоптики

В Москве на текущей неделе ожидается прохладная и пасмурная погода, рассказали синоптики. Температура составит около 20 градусов днем, местами в регионе будут идти дожди. Лето кончилось.

«Длительный период климатического лета, который баловал нас в этом сезоне, закончился. Это самое длинное климатическое лето в Москве. Оно превысило свои границы на целый месяц», - рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На данный момент в столице ощущается влияние атлантического циклона. В небе прибавилось облаков, сокращается приток солнечного тепла. Температура медленно, но верно понижается: сегодня днем в столице +19-21 градус, по области +17-22 градуса. По югу и западу столичного региона возможны незначительные дожди. Наибольшая интенсивность дождей придется на среду и четверг, отмечают синоптики.