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В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле

10 сентября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле
pixabay.com

В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Такое животное упоминается в эпизоде священного писания иудаизма - Торе. Об этом сообщили в иерусалимском институте Храма.

Как пишет The Sun, корова красного цвета занимает лидирующее место в предсказаниях приближения Апокалипсиса. Специалисты института Храма уже тщательно обследовали родившегося необычного теленка.

Сообщается в материале британского издания, что в институте несколько лет назад началась программа по выращиванию красной коровы, сообщает Газета.Ру. Для этого планировалось использовать замороженные эмбрионы породы «ангус» красной масти. Иудейские и христианские последователи ортодоксального толка веруют, что после появления красного теленка у них будет возможность восстановить третий иерусалимский храм на Храмовой горе.

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Эксперты: пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

Представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана Елена Жаркова в рамках Восточного экономического форума заявила, что пингвинам Адели в регионе грозит массовое вымирание.

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Всемирно известный повар Джейми Оливер поймал грабителя в собственном доме

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Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты, а где люди получают за работу меньше всех. Соответствующую информацию за прошедшее полугодие ранее предоставили сотрудники Росстата.

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В Анапе ищут ребенка, пропавшего во время шторма

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Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам

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