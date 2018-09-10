В Британии заявили о появлении предвестника конца света в Израиле

В Израиле появился на свет теленок красного цвета. Такое животное упоминается в эпизоде священного писания иудаизма - Торе. Об этом сообщили в иерусалимском институте Храма.

Как пишет The Sun, корова красного цвета занимает лидирующее место в предсказаниях приближения Апокалипсиса. Специалисты института Храма уже тщательно обследовали родившегося необычного теленка.

Сообщается в материале британского издания, что в институте несколько лет назад началась программа по выращиванию красной коровы, сообщает Газета.Ру. Для этого планировалось использовать замороженные эмбрионы породы «ангус» красной масти. Иудейские и христианские последователи ортодоксального толка веруют, что после появления красного теленка у них будет возможность восстановить третий иерусалимский храм на Храмовой горе.