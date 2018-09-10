В Иркутской области начали делать вакцинацию от гриппа

В Иркутской области стали производить вакцинацию против гриппа. Прививки собираются поставить более миллиону жителей региона.

«Для проведения иммунизации против гриппа организована работа прививочных бригад, также при районных больницах в постоянном режиме работают прививочные бригады, осуществляющие иммунизацию в населённых пунктах, не имеющих доступной медицинской помощи. Организовано систематическое информирование родителей, обучающихся, работников образовательных учреждений о необходимости вакцинации против гриппа», – рассказали эксперты. Об этом сообщает Телеинформ.