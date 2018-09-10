В Дмитровской больнице открыли кабинет МРТ

В Дмитровской городской больнице открылся кабинет магнитно-резонансной томографии. На нем уже обследуют пациентов, сообщают эксперты.

«Использование магнитно-резонансного томографа позволит сократить время ожидания при проведении планового обследования и улучшит качество диагностики больных, поступающих по экстренным показаниям. Стоимость установленного оборудования - аппарата МРТ - составляет порядка 62 миллионов рублей», - уточняют эксперты. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.