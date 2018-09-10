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В Керчи буря срывала крыши и вырывала из земли заборы
10 сентября 2018, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Стихия бушевала продолжительное время и нанесла значительный урон в районе паромной переправы, на который пришлась, как считают очевидцы, вся ее мощь, пишут «Аргументы недели-Крым».
Напомним, что именно в этот период буйства непогоды на берег был выброшен буксир, пишут «Аргументы недели – Керчь».
Как рассказали очевидцы, ветер срывал крыши и даже вырывал из земли заборы, столбы которых были забетонированы.
«Какое сфотографировать?! Мы нос из дома боялись высунуть – ничего не видно, вой ужасный, о стены что-то бьется», – вспоминает Елена.
По ее словам ущерб от стихии только их небольшому санаторию составил около 50 000 рублей.
«Вот так улетно закончили сезон», – пошутила женщина.
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