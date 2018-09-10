В Керчи буря срывала крыши и вырывала из земли заборы

Стихия бушевала продолжительное время и нанесла значительный урон в районе паромной переправы, на который пришлась, как считают очевидцы, вся ее мощь, пишут «Аргументы недели-Крым».

В керченском проливе "Шквал" попал в шторм

Напомним, что именно в этот период буйства непогоды на берег был выброшен буксир, пишут «Аргументы недели – Керчь».

Как рассказали очевидцы, ветер срывал крыши и даже вырывал из земли заборы, столбы которых были забетонированы.

«Какое сфотографировать?! Мы нос из дома боялись высунуть – ничего не видно, вой ужасный, о стены что-то бьется», – вспоминает Елена.

По ее словам ущерб от стихии только их небольшому санаторию составил около 50 000 рублей.

«Вот так улетно закончили сезон», – пошутила женщина.