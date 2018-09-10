Крымский уполномоченный по правам человека прокомментировала жалобы заключенных

Крымский уполномоченный по правам человека Людмила ЛУБИНА прокомментировала вал обращений с жалобами из керченской колонии №2, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Это проблемная колония еще с украинских времен. Ко мне постоянно обращаются заключенные, жалуются. Что-то подтверждается, что-то нет. Контингент там очень сложный», – сказала ЛУБИНА.

И интересно, какая проблема в колонии тянется с украинских времен? Заключенные постоянно меняются, а администрация нет. Может о ней говорит (точнее недоговаривает) уполномоченный? Это администрация, получается, сложный контингент?

Кстати, ЛУБИНА, сама того возможно не понимая, оправдывает нарушения, объясняя, что в колонии сложные заключенные. Со сложными ведь и надо жестко и даже иногда за гранью – они же не люди в нашем с вами свободном понимании.

А если еще добавить, что когда тюрьмы граждане на воле боятся животным страхом – то это с точки зрения некоторых просто замечательно! Это эдакая профилактика преступлений и менять ничего не надо – и даже лучше, когда все знают, что там – ад.

Вот только многомудрый судья, назначая наказание, лишает каждого свободы, а не отправляет временно в керченскую преисподнюю, откуда несчастному не докричаться ни до кого, в том числе и до уполномоченного по правам человека.