Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин в понедельник, 10 сентября, сделал важное заявление. По словам политика, "заморозка" пенсионных накоплений может быть продлена еще на год.

Топилин подчеркнул, что в осеннюю сессию Министерство финансов РФ, очевидно, не успеет определиться с моделью индивидуального пенсионного капитала. Именно поэтому министр считает, что "заморозка" будет действовать до конца 2021 года, передает сегодня РИА "Новости".

Глава Минтруда уточнил, что данный процесс происходит каждый год и действующая сейчас "заморозка" будет в силе до 2020 года включительно.