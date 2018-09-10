Опубликован рейтинг самых популярных городов России для путешествий на выходные

Составлен рейтинг самых популярных туристических городов России, идеально подходящих для путешествий в выходные дни нынешней осенью. В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

Замыкают пятерку "городского топа" Казань и Москва, а в десятку лидеров также вошли Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и подмосковная Коломна.

Данный рейтинг был составлен, основываясь данных о бронировании отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года на территории России.

Согласно подсчетам сервиса бронирования жилья Tvil.ru, самое недорогое жилье оказалось в Петрозаводске. А больше всего заплатить за проживание туристам придется в Москве.