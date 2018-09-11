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На турнире по самбо прошел "поединок" человека с тигром (Видео)
11 сентября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий вступил в схватку с хищником на Всероссийском юношеском турнире «Кубок двух морей», прошедшем в Керчи. Такое необычное поздравление он адресовал победителям соревнований.
Посреди схватки воспитатель тигров спросил самбистов: «Чего не подсказываете?» И со всех сторон посыпались комментарии, какой прием лучше использовать. Поединок человека с дикой кошкой закончился хорошо для обоих.
«Кубок двух морей» – самый крупный всероссийский турнир по самбо среди юношей. В этом году проводился в шестой раз и собрал 830 участников от Калининграда до Сахалина. В соревнованиях также приняла участие команда из Южной Кореи.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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