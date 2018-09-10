Специалисты о работе учителей с проблемными детьми в школах

Эксперты считают, что в школах необходима специальная подготовка учителей для работы с проблемными детьми. Также педагоги должны обращать внимание не только на явные сигналы, такие, как драки, например, но и на вспыльчивость, чрезмерное упрямство или повышенный интерес к оружию.

«Сегодня мало быть историком, математиком, учителем начальных классов. Надо обладать психолого-педагогическими компетенциями, потому что ребята сложные, время довольно опасное. Мало эти рекомендации опубликовать, нужно организовывать обучение педагогов, это самая серьезная работа. Надо, чтобы выступали психологи, дефектологи, психиатры, потому что, безусловно, без этих знаний сегодня до беды не далеко», — рассказал эксперт.



По мнению специалистов, также обязательно нужно работать в команде. В образовательном процессе должны принимать участие не только учителя, но и родители школьников. Об этом пишет НСН.

Также, как сообщает ОТР, учителю нужно будет встретиться с родителями ребенка в том случае, если тревожных признаков будет достаточно для реальных опасений за будущее ученика. В особо опасной ситуации будет собран консилиум специалистов, который решит все необходимое и составит план дальнейшей работы со школьником, чтобы повлиять на его поведение.