Россияне едят слишком много курицы и свинины вместо овощей

По телевизору нам каждый день твердят, что качество жизни в стране улучшается. Однако цифры не утешают: питание россиян трудно назвать сбалансированным. Мы едим много хлебобулочных и колбасных изделий, а на качественные молочные продукты, овощи и фрукты у многих элементарно не хватает денег. Тем временем власти то и дело, на фоне пенсионной реформы, говорят про увеличение продолжительности жизни.

Сладкое, булочки-пирожки и мясо — именно так питаются большинство россиян, согласно проведенному обследованию домашних хозяйств. Да тут и обследовать-то нет необходимости, достаточно зайти в любой супермаркет и посмотреть, что в корзинах у покупателей. Огромные батоны, консервы, сосиски, газировка.

Любопытно, что в 2000-м году потребление мясных продуктов составляло в среднем 50 кг в год на человека, зато в 2017-м — уже 88 кг! При этом Минздрав считает, что норма — 73 кг. В основном рост произошел за счет резкого увеличения потребления мяса птицы и свинины российского производства. Сегодня заграничной курочки на прилавках почти не найти.

За последние два года производство мяса птицы в стране выросло почти в восемь раз! Импорт сократился в пять раз, все только для себя. Вот россияне и стали налегать на то, что имеется в избытке. Куры, цыплята, индейка и свинина — почти половина всех потребляемых мясопродуктов. А также колбасы, сосиски, сардельки и полуфабрикаты. При этом диетологи советуют сократить употребление колбасных изделий до одного раза в неделю. А лучше и вовсе исключить из рациона.

Про сахар вообще страшно говорить. Пожалуй, единственное подходящее слово, чтобы описать, как много мы его едим — это «жрем». И это при том, что около 40 процентов населения страдают от избыточного веса.

Хорошо, что хоть хлеба и макарон стали есть чуть меньше, но все равно больше нормы.

А вот с молочными продуктами, овощами и фруктами — беда. И не потому, что не любим, а просто не хватает денег. Сами производим недостаточно, в магазинах в основном импорт, а валюта с каждым днем дорожает.