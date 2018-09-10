Малый буксир «Шквал», попавший в шторм в Черном море у берегов Керчи, выбросило на мель в районе мыса Такиль под Керчью, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ у себя в Facebook.

Он отметил, что судно сорвало с якоря. Экипаж буксира отправился к месту, чтобы осмотреть повреждения и принять решение о дальнейшей судьбе судна.

Напомним, рано утром 8 июля капитан буксира «Шквал», расположенного в двух километрах от Героевки, обратился к спасателям с просьбой снять экипаж с судна из-за непогоды. В результате моряки покинули судно на спасательном плоту и дрейфовали в сторону мыса Такиль. Спустя четыре часа их подняли на борт сухогруза «Сарыч», а позже доставили в порт Керчи.