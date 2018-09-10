//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дана Борисова рассказала о последствиях подтяжки: лицо "разбухло"
- СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
- «Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях
- Знаменитую модель Ирину Шейк не узнают поклонники
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В керченском проливе "Шквал" попал в шторм
10 сентября 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Малый буксир «Шквал», попавший в шторм в Черном море у берегов Керчи, выбросило на мель в районе мыса Такиль под Керчью, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ у себя в Facebook.
Он отметил, что судно сорвало с якоря. Экипаж буксира отправился к месту, чтобы осмотреть повреждения и принять решение о дальнейшей судьбе судна.
Напомним, рано утром 8 июля капитан буксира «Шквал», расположенного в двух километрах от Героевки, обратился к спасателям с просьбой снять экипаж с судна из-за непогоды. В результате моряки покинули судно на спасательном плоту и дрейфовали в сторону мыса Такиль. Спустя четыре часа их подняли на борт сухогруза «Сарыч», а позже доставили в порт Керчи.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Оружие ДНР для уничтожения киевских кораблей на Азовском море сняли на видео
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Раскрыты подробности вероятного тройного удара войск Украины по ополченцам ДНР
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
Уфологи: инопланетяне могут захватить Землю по двум причинам
СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
//В мире
Клинцевич сомневается, что США нанесут удар по российским силам в Сирии
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
Выложены кадры авиаударов ВКС РФ по боевикам в Сирии в ответ на атаку христиан
//Общество
Современные игрушки убивают интеллект и творчество наших детей?
//Новости СМИ2
Суд решил оставить под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Стало известно, в каких регионах России самые высокие зарплаты
//Общество
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт рассказал, откуда у Украины есть коды доступа к российским спутникам
//Общество
//Общество
//В мире
В МИД сообщили о тщательной разработке операции по освобождению Идлиба
//Политика
Андрей Воробьев побеждает на выборах губернатора Подмосковья
//Наука
Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям
Пьяный житель Волгограда пытался напасть с топором на сотрудника полиции
//Культура
//Общество
В Херсоне отправляют детей на оздоровление из-за ситуации на севере Крыма
//В мире
Американские СМИ рассказали, как Россия выиграет от глобального потепления
//Наука
В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
Ранивший людей на Курском вокзале направлен на медосвидетельствование