В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот

Законопроект, гарантирующий сохранение региональных льгот и мер социальной поддержки для кубанцев предпенсионного возраста, станет центральной темой в повестке сентябрьской сессии ЗСК. Парламентарии планируют принять его сразу в двух чтениях 26 сентября.

Стоит напомнить, что19 июля Государственная Дума в первом чтении приняла правительственный проект федерального закона, изменяющий параметры пенсионного возраста. 29 августа Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил о необходимости смягчения условий пенсионного законопроекта и поддержал ряд предложений, поступивших из регионов. В том числе предложение сохранить все ранее действовавшие федеральные и региональные льготы для граждан предпенсионного возраста.

Выступление стало сигналом к действию в регионах. В этот же день губернатор края Вениамин Кондратьев дал поручения всем своим заместителям, министерствам и ведомствам исполнительных органов краевой власти оперативно включиться в работу по исполнению указаний Президента.

31 августа спикер ЗСК Юрий Бурлачко встретился с вице-губернаторами и руководителями исполнительных органов власти. На встрече обсудили алгоритм совместной работы по внесению изменений в краевое законодательство.

Далее, по поручению спикера кубанского парламента, комитеты ЗСК вместе с отраслевыми органами исполнительной власти провели тщательный анализ действующего законодательства. Итогом этой большой работы стал законопроект, подготовленный четырьмя комитетами ЗСК во взаимодействии с профильными министерствами администрации Краснодарского края.

Документ предусматривает поправки в девять краевых законов. Его главная задача – максимально сохранить действующие региональные льготы и меры соцподдержки для людей предпенсионного возраста (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60) в условиях изменений пенсионного законодательства.

Законопроект был рассмотрен и принят на совместном заседании четырёх профильных комитетов, с участием представителей исполнительных органов власти. Далее его рассмотрели и одобрили на заседании фракции партии «Единая Россия». После чего документ был направлен в качестве законодательной инициативы в кубанский парламент.

7 сентября он зарегистрирован и разослан всем субъектам права. 26 сентября законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента сразу в двух чтениях.

Для справки

Принятие нового законопроекта предполагает внесение изменений в следующие краевые законы:

1. Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края";

2. Закон Краснодарского края от 08.02.2000 № 231-КЗ "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае";

3. Закон Краснодарского края от 03.11.2000 № 325-КЗ "О культуре";

4. Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ "О транспортном налоге на территории Краснодарского края";

5. Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края";

6. Закон Краснодарского края от 13.02.2006 № 987-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006 - 2018 годы";

7. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1141-КЗ "О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения";

8. Закон Краснодарского края от 04.04.2008 № 1450-КЗ "О специализированном жилищном фонде в Краснодарском крае";

9. Закон Краснодарского края от 28.12.2015 № 3316-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".