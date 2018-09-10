Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот

10 сентября 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот

Законопроект, гарантирующий сохранение региональных льгот и мер социальной поддержки для кубанцев предпенсионного возраста, станет центральной темой в повестке сентябрьской сессии ЗСК. Парламентарии планируют принять его сразу в двух чтениях 26 сентября.

Стоит напомнить, что19 июля Государственная Дума в первом чтении приняла правительственный проект федерального закона, изменяющий параметры пенсионного возраста. 29 августа Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил о необходимости смягчения условий пенсионного законопроекта и поддержал ряд предложений, поступивших из регионов. В том числе предложение сохранить все ранее действовавшие федеральные и региональные льготы для граждан предпенсионного возраста.

Выступление стало сигналом к действию в регионах. В этот же день губернатор края Вениамин Кондратьев дал поручения всем своим заместителям, министерствам и ведомствам исполнительных органов краевой власти оперативно включиться в работу по исполнению указаний Президента.

31 августа спикер ЗСК Юрий Бурлачко встретился с вице-губернаторами и руководителями исполнительных органов власти. На встрече обсудили алгоритм совместной работы по внесению изменений в краевое законодательство.

Далее, по поручению спикера кубанского парламента, комитеты ЗСК вместе с отраслевыми органами исполнительной власти провели тщательный анализ действующего законодательства. Итогом этой большой работы стал законопроект, подготовленный четырьмя комитетами ЗСК во взаимодействии с профильными министерствами администрации Краснодарского края.

Документ предусматривает поправки в девять краевых законов. Его главная задача – максимально сохранить действующие региональные льготы и меры соцподдержки для людей предпенсионного возраста (для женщин - 55 лет, для мужчин - 60) в условиях изменений пенсионного законодательства.

Законопроект был рассмотрен и принят на совместном заседании четырёх профильных комитетов, с участием представителей исполнительных органов власти. Далее его рассмотрели и одобрили на заседании фракции партии «Единая Россия». После чего документ был направлен в качестве законодательной инициативы в кубанский парламент.

7 сентября он зарегистрирован и разослан всем субъектам права. 26 сентября законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании краевого парламента сразу в двух чтениях.

Для справки

Принятие нового законопроекта предполагает внесение изменений в следующие краевые законы:

1. Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ "Об охране здоровья населения Краснодарского края";

2. Закон Краснодарского края от 08.02.2000 № 231-КЗ "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае";

3. Закон Краснодарского края от 03.11.2000 № 325-КЗ "О культуре";

4. Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ "О транспортном налоге на территории Краснодарского края";

5. Закон Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края";

6. Закон Краснодарского края от 13.02.2006 № 987-КЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006 - 2018 годы";

7. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1141-КЗ "О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения";

8. Закон Краснодарского края от 04.04.2008 № 1450-КЗ "О специализированном жилищном фонде в Краснодарском крае";

9. Закон Краснодарского края от 28.12.2015 № 3316-КЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме".

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот

В ЗСК зарегистрирован законопроект, гарантирующий сохранение льгот 11:57

Законопроект, гарантирующий сохранение региональных льгот и мер социальной поддержки для кубанцев предпенсионного возраста, станет центральной темой в повестке сентябрьской сессии ЗСК. Парламентарии планируют принять его сразу в двух чтениях 26 сентября. >>
Депутаты разработали законопроект, который позволит сохранить льготы

Депутаты разработали законопроект, который позволит сохранить льготы 07.09 09:55

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края разработали законопроект, который позволит сохранить региональные льготы, независимо от того, как изменится возраст выхода на пенсию. Законодательную инициативу прокомментировал руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко. >>
Как развивать сельхозкооперацию

Как развивать сельхозкооперацию 06.09 10:06

В городе Лабинске прошло совещание, главной темой которого стало развитие сельскохозяйственной кооперации в АПК Кубани. Участие во встрече по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял заместитель председателя аграрного комитета краевого парламента Сергей Орленко. >>
Слепой выстрел, или Как остаться невредимым

Слепой выстрел, или Как остаться невредимым 06.09 09:28

Охота — не только развлечение, но и опасное занятие. И всё потому, что на ней порой случаются несчастные случаи. Каждый охотник должен помнить, что вооружен он не детским пугачом, а серьезным оружием и потому может причинить увечье кому-нибудь из окружающих. >>
Как начать бизнес и чем ему поможет дублер Яблоновского моста?

Как начать бизнес и чем ему поможет дублер Яблоновского моста? 06.09 09:27

На эти и другие вопросы можно найти ответы в телепрограмме «Лимон на миллион», которая выходит на канале СТС, в блоке регионального вещания «TV Контакт». Этот проект при информационной поддержке газеты «Кубань сегодня» в помощь бизнесу запустил комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». >>
Инновационная методика кубанских хирургов

Инновационная методика кубанских хирургов 06.09 09:26

Комбустиологи Краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края провели десять нестандартных пересадок кожи больным с тяжелыми ожогами лица. >>

//Новости МирТесен



Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае

Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае 06.09 09:26

Наталья Костенко: «Реставрация охотничьего дома Романовых в Псебае должна стать точкой роста для туристической отрасли Мостовского района» >>
Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества

Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества 06.09 09:25

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края возобновили работу после ежегодного летнего перерыва между пленарными заседаниями. >>
Секреты здоровья Лео Бокерии

Секреты здоровья Лео Бокерии 06.09 09:19

Если спросить, кто же такой добрый доктор Айболит, то многие, не задумываясь, ответят: Лео Бокерия. Имя этого замечательного врача, делающего самые сложные операции на сердце, известно всем. Многим он даже спас жизнь. Вот и сейчас, когда ему уже под восемьдесят, продолжает оперировать. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Реализация краевых программ в сфере ЖКХ – на контроле у депутатов ЗСК

Реализация краевых программ в сфере ЖКХ – на контроле у депутатов ЗСК 05.09 15:55

В комитете Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ состоялось совместное совещание депутатов кубанского парламента с министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Александром Волошиным. >>
Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества

Спикер кубанского парламента обозначил приоритеты законотворчества 04.09 15:45

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края возобновили работу после ежегодного летнего перерыва между пленарными заседаниями. >>
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ к гражданам

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ к гражданам 30.08 12:37

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина к гражданам России. Напомним, глава государства предложил ряд мер для смягчения законопроекта о повышении пенсионного возраста. >>

//Новости Redtram

Под крылом безопасности

Под крылом безопасности 30.08 08:57

В Краснодаре прошло чествование сотрудников авиационного отряда специального назначения Росгвардии. В этом году подразделение отмечает десятилетний юбилей со дня образования. >>
Наталья Костенко: «Пенсионная реформа — повод для анализа работы ПФР»

Наталья Костенко: «Пенсионная реформа — повод для анализа работы ПФР» 30.08 08:56

Пенсионная реформа и жалобы на работу подразделений Краснодарского краевого отделения Пенсионного фонда России стали одними из важнейших проблем, которые поднимали жители шести районов и города Армавира в ходе приемов депутата Госдумы Натальи Костенко на начавшейся региональной неделе. >>
Путин внесет в Госдуму свои поправки к законопроекту пенсионной системе

Путин внесет в Госдуму свои поправки к законопроекту пенсионной системе 30.08 08:55

Николай Гриценко: «Президент отметил важность предложений "Единой России" по совершенствованию пенсионной системы» >>

//Новости ADWILE

Меры социальной поддержки при рождении детей

Меры социальной поддержки при рождении детей 30.08 08:55

Руководитель Министерства труда и социального развития Кубани Константин Федоренко провел стратегическую сессию, на которой обсудили разрабатываемый в крае проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». >>
Грамотное использование ресурсов

Грамотное использование ресурсов 30.08 08:54

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля, в рамках которого обсудили повышение эффективности использования земли и объектов недвижимости, находящихся в собственности края и органов власти. >>
В новое здание — за новыми знаниями

В новое здание — за новыми знаниями 30.08 08:49

Глава Кубани Вениамин Кондратьев совместно со своими заместителями, спикером ЗСК Юрием Бурлачко, сенатором Совета Федерации от Краснодарского края Владимиром Бекетовым, мэром Краснодара Евгением Первышовым осмотрели здание новой школы в микрорайоне Губернском города Краснодара. >>
Приставы Кубани против Кущевской банды

Приставы Кубани против Кущевской банды 23.08 07:14

С уголовным делом против руководителя ООО «Агрокомплекс Кущевский» Геннадия Родионова согласилась прокуратура — расследование продолжается. >>
Ольга Зуева: «Герои из „На районе” есть в каждом дворе»

Ольга Зуева: «Герои из „На районе” есть в каждом дворе» 23.08 07:10

Об этом сценаристе и режиссере, чей фильм «На районе» участвовал в конкурсе дебютов XXIX «Кинотавра», обычно говорят: «А, модель, девушка Козловского». >>
Успешная реализация проектов

Успешная реализация проектов 23.08 07:04

Специалисты краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства во главе с руководителем ведомства Юрием Волковым провели рабочий день в Кущевском и Павловском районах. >>

//Новости партнеров

Общая заинтересованность

Общая заинтересованность 23.08 07:01

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексей Копайгородский провел личный прием граждан. Обращения жителей региона касались взаимодействия с органами местного самоуправления по развитию культуры, улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства. >>
Проблемам дольщиков — особое внимание

Проблемам дольщиков — особое внимание 23.08 06:59

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко и первый заместитель прокурора края Владислав Малкин провели заседание межведомственной рабочей группы по вопросу защиты интересов обманутых дольщиков. >>
Героизму освободителей посвящается

Героизму освободителей посвящается 23.08 06:57

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание краевого оргкомитета «Победа», посвященное подготовке к празднованию 75-летия освобождения Кубани и завершения битвы за Кавказ. >>
«Лимон на миллион»: как заработать первый миллион

«Лимон на миллион»: как заработать первый миллион 16.08 08:58

Так называется новый авторский телепроект, который в помощь бизнесу открывает комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Элеонорой Глушковой — главой Продюсерского PR-центра «Золотая Монета», руководителем и ведущей этой телепрограммы. >>
Кущевка: уголовные дела новые — вопросы старые

Кущевка: уголовные дела новые — вопросы старые 16.08 08:56

Резонансное противостояние между экономически обессиленным ОАО «Маяк» и владеющим его активами ООО «Агрокомплекс Кущевский» тянется в многострадальном районе уже два года. >>
Кто ответит за убытки и потерю урожая?

Кто ответит за убытки и потерю урожая? 16.08 08:52

Кубанский фермер Нина Карпенко написала открытое письмо прокурору Краснодарского края Сергею Владимировичу Табельскому. В нем она рассказала о действиях группы лиц, из-за которых пострадала она и другие жители Каневского района Краснодарского края. Ситуация, описанная ею, имеет давнюю историю и, к сожалению, продолжается сегодня. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры