Сотрудники пограничных пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» на границе с Крымом отравились кислотными выбросами завода «Титан» украинского олигарха Дмитрия ФИРТАША, некоторых из них пришлось госпитализировать, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей ГОРДЕЕВ, по словам которого из-за направления ветра отравления получили 37 сотрудников Госпогранслужбы. Пятеро из них, отравившихся наиболее серьезно, отправили на лечение в Одесский военный госпиталь.

Ранее Госпогранслужба Украины в одностороннем порядке приостановила работу пунктов пропуска «Каланчак» и «Чаплинка» из-за «небезопасной экологической ситуации около границы». Однако в тот же день украинский Минздрав отчитался о том, что уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, угрозы здоровью людей нет.