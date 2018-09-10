Пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР
10 сентября 2018, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Минэкономразвития подготовило проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Документ предусматривает и освобождение пенсионеров-индивидуальных предпринимателей от уплаты взносов в Пенсионный фонд.
Проект соответствующего закона уже внесен на рассмотрение кабмина РФ, передает газета "Известия". На реализацию его положений до 2024 года закладывается около 450 миллиардов рублей.
Сейчас предприниматели вынуждены платить в ПФР минимум 26.5 тысяч рублей ежегодно, если общий доход составляет менее 300 тысяч. Если годовой доход превышает эту сумму, то государство прибавляет к выплатам еще 1% дохода.
Получается круговорот денег, который, по мнению авторов инициативы, просто бесполезен. Кроме того, для популяризации предпринимательства в РФ правительство хочет нарастить закупки госкомпаний у малого бизнеса.
Данный проект будет рассмотрен на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, запланированном на 17 сентября.
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