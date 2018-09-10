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В России больше не будет поваренной соли?
10 сентября 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
В следующем году в России с прилавков исчезнет поваренная соль. Согласно новому ГОСТу, термин «поваренная» должен будет заменён на «пищевая».
С 1 сентября в Российской Федерации вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия». Согласно изменениям, необходимо убрать слово «поваренная», так как та соль, которая на данный момент продаётся в магазинах, поваренной не является, передают «Известия». По словам экспертов, поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения. Однако на практике стадию технологического процесса выварки проходит только выварочная соль.
Ранее ассоциация «Руспродсоюз» разработала новый ГОСТ на соль, который по идее должен заменить национальный стандарт, существующий с 2000 года. В частности, пищевая соль первого и второго сортов может быть теперь не только белой, но и бежевой, пишет kp.ru.
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