Роспотребнадзор в минувшее воскресенье, 9 сентября, предупредил о том, что в этом сезоне Россию "атакуют" сразу два новых штамма гриппа. Иммунитет к этим видам заболевания у россиян не сформирован.

Учёные установили связь между полнотой и гриппом

На стенде ведомства на Восточном экономическом форуме во Владивостоке можно увидеть информацию о том, что от новых штаммов гриппа граждан Российской Федерации не прививали в прошлом году, поэтому у людей есть серьезный риск заболеть, передает РИА "Новости".

Известно, что для грядущего эпидемиологического сезона в России закупили не менее 62 миллионов доз вакцин. Прививки смогут бесплатно получить пожилые люди, дети, беременные женщины и профессиональные группы риска.

