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Роспотребнадзор предупреждает о скорой "атаке" двух новых штаммов гриппа
10 сентября 2018, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
Роспотребнадзор в минувшее воскресенье, 9 сентября, предупредил о том, что в этом сезоне Россию "атакуют" сразу два новых штамма гриппа. Иммунитет к этим видам заболевания у россиян не сформирован.
На стенде ведомства на Восточном экономическом форуме во Владивостоке можно увидеть информацию о том, что от новых штаммов гриппа граждан Российской Федерации не прививали в прошлом году, поэтому у людей есть серьезный риск заболеть, передает РИА "Новости".
Известно, что для грядущего эпидемиологического сезона в России закупили не менее 62 миллионов доз вакцин. Прививки смогут бесплатно получить пожилые люди, дети, беременные женщины и профессиональные группы риска.
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