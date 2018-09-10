В ДНР наградят разведчиков, отбивших у ВСУ километр Донбасса

В военном ведомстве Донецкой народной республики подписали приказ о награждении группы разведчиков, которые сумели занять позиции украинской армии.

Вручение самих наград запланировано на день разведки. Он празднуется 5 ноября. Подвиг командира группы будет отмечен орденом. Бойцам вручат боевые медали.

Разведчиков наградят за блестяще проведенную операцию по захвату позиций украинской армии. Результатом их действий стал переход под контроль Донецкой народной республики территории глубиной один километр и шириной около 3,5 километров. Захват прошел практически бесшумно. Ни одной потери у разведчиков не было.