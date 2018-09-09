Украинская армия обстреляла окраины Донецка

В ночь с воскресенья на понедельник окраины Донецка подверглись обстрелам с украинской стороны. С наступлением темноты тишину разорвали звуки очередей из крупнокалиберных пулеметов. Спустя некоторое время добавились взрывы.

В темноте ничего не видно. Но, судя по звукам, стреляют со стороны Марьинки. Корреспондент АН прямо сейчас находится на передовой на окраине Донецка.

Это не похоже на начинающееся наступление, либо на разведку боем. Тем не менее, стрельба с украинской стороны то прекращается, то возобновляется через четверть часа.

В настоящий момент на Донбассе действует режим школьного перемирия.