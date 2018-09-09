Поддержка Собянина среди москвичей возросла на четверть с 2013 года

По данным опроса, который провел независимый фонд «Центр политических технологий», мэр Москвы Сергей Собянин набирает по итогам сегодняшних выборов градоначальника 74% голосов. Об этом сообщили в центре.

Результат Собянина на выборах 2013 года - 51,37%. Таким образом, поддержка политика среди москвичей возросла примерно на четверть.

Согласно опросу, второе место занимает выдвиженец КПРФ Вадим Кумин с 10%. Третье место разделили представитель ЛДПР Михаил Дегтярев и Илья Свиридов («Справедливая Россия») – у них по 6% голосов. Кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин набирает 2%.

На выборах мэра Москвы в воскресенье работали более 3 800 избирательных участков. 3 600 из них были открыты на территории столицы, 209 – за ее пределами. Ход голосования контролировали свыше 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города.

Также на участках присутствовали делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и некоторых других государств. Ранее сегодня сообщалось, что иностранные гости дали высокую оценку организации выборов.