Татьяна Навка показала, как супруг учит дочку играть в футбол

Татьяна Навка разместила видеозапись, как дочка Надя вместе с братом и папой играет в футбол. Малышка осваивает азы игры, брат поддается сестричке и имитирует забитый Надей гол. Татьяна Навка показала фото всей своей семьи

"Мама, папа, брат и я - все спортивная семья!!!" — так подписала видеоролик Навка. "Самый лучший брат"; "Смекалистый мальчуган"; "Молодец и добряк!!!!", - комментируют поклонники семьи.

Позже появилась фотография мамы, папы и дочки, подписанная фигуристкой: "А вместе мы банда".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)9 Сен 2018 в 7:36 PDT