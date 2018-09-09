Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

Работающие на выборах мэра Москвы зарубежные наблюдатели дали высокую оценку организации голосования в российской столице. По словам иностранцев, опыт московских выборов достоин того, чтобы его перенять.

Как рассказал заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за ходом голосования Алексей Шапошников, избирательные участки и Общественный штаб сегодня посетили делегации из Молдавии, Австрии, Швеции и некоторых других государств. Международные эксперты изучают московскую структуру и технологии, чтобы потом применить их на практике в своих странах, отметил Шапошников.

Своими впечатлениями от выборов поделился вице-мэр итальянского города Барбареско Альберто Бьянко. По словам иностранного наблюдателя, он увидел большую серьезность со стороны людей, занимающихся организацией голосования. Также Бьянко отметил спокойную обстановку на избирательных участках.

За происходящим на избирательных участках в Москве и за ее пределами в воскресенье следят почти пять тысяч наблюдателей. Голосование закончится в 22.00.