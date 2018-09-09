Юрий Лоза: «Евровидение» работает на разъединение Европы
9 сентября 2018, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Международный песенный конкурс «Евровидение» политизирован и работает на разъединение Европы, заявил российский музыкант Юрий Лоза, комментируя призывы о бойкотировании мероприятия.
У организаторов «Евровидения» двойные стандарты, сказал Юрий Лоза агентству РИА Новости. Он также советует не гнаться за участием в данном конкурсе, так как в нем нет справедливости.
«Они меняют правила под себя: то можно петь про политику, то нельзя, или кому-то можно, а кому-то нельзя», - заявил он журналистам.
Все это в целом работает на разъединение Европы, заключил Лоза, отметив, что данный конкурс ему совершенно не интересен и, как выразился музыкант, «до лампочки».
Напомним, ранее АН сообщали, что более 140 деятелей культуры призвали бойкотировать международный песенный конкурс, проведение которого в 2019 году состоится в Израиле.
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