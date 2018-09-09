На несанкционированный митинг в Челябинске собралось всего сто человек

Несанкционированный митинг в Челябинске собрал всего сто человек. Из них порядка тридцати активно выражали свою позицию, остальные были прохожие, зеваки, сотрудники внутренних дел в штатском и журналисты.

Для того, чтобы акция казалась более массовой, организаторы вывели людей на Кировку. Мероприятие прошло без эксцессов, полицейские задерживали только правонарушителей.