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На несанкционированный митинг в Челябинске собралось всего сто человек
9 сентября 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Несанкционированный митинг в Челябинске собрал всего сто человек. Из них порядка тридцати активно выражали свою позицию, остальные были прохожие, зеваки, сотрудники внутренних дел в штатском и журналисты.
Для того, чтобы акция казалась более массовой, организаторы вывели людей на Кировку. Мероприятие прошло без эксцессов, полицейские задерживали только правонарушителей.
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