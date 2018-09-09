Участник несогласованной акции в Москве напал на полицейского с ножом

Один из участников прошедшей сегодня в Москве незаконной протестной акции оказал сопротивление полицейскому и был задержан. Соответствующую информацию предоставило столичное управление МВД.

«В ходе несогласованного мероприятия в Москве при пресечении правонарушения, совершаемого одним из участников акции, гражданин оказал активное сопротивление и противодействие сотруднику полиции», - рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.

Как пишет Telegram-канал «ОПЕР Слил», задержанный напал на правоохранителя с ножом. Материалы в отношении правонарушителя переданы в Следственный комитет.

В воскресенье участники несогласованной акции против изменения параметров пенсионной системы пытались блокировать движение транспорта в центре российской столицы. Демонстранты забросали проезжую часть белыми мешками, в которых находился строительный мусор. Затем активисты двинулись в направлении парка «Зарядье».

Данные о числе задержанных в ходе незаконного протестного мероприятия уточняются.