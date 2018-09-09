Мантуров рассказал, сколько опиумного мака нужно России

Минпромторг РФ рассчитывает на принятие до конца этого года поправок в законодательство для выращивания опиумного мака для лекарственных средств, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Россия заинтересована в том, чтобы быть независимой от импорта, чтобы в стране производились все лекарственные формы, в первую очередь, для детей. Для того, «чтобы закрыть для страны потребность в обезболивающих», по словам Мантурова, надо выращивать мак примерно на 100 га. Тогда "у Московского эндокринного завода будет возможность обеспечить себя необходимой субстанцией", цитирует министра РБК.

Как сообщалось в 2017 году, Минпромторг готовит законопроект о снятии запрета на промышленное выращивание опиумного мака в медицинских целях. При этом Россия не сможет выращивать опиумный мак на экспорт.