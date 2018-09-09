Памфилова рассказала о нарушениях в ходе выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября зафиксировано не было. По ее словам, исключением стала ситуация в Бурятии. Памфилова: ЦИК был готов к провокациям

Данный случай произошел в Улан-Удэ. На один из участков там доставили бюллетени для голосования, уже заполненные в пользу партии «Единая Россия».

Заместитель главы участковой избирательной комиссии Улан-Удэ в настоящее время задержан. Как пояснила глава ЦИК, в ситуации еще предстоит разобраться.