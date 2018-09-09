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Памфилова рассказала о нарушениях в ходе выборов
9 сентября 2018, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что серьезных нарушений в ходе единого дня голосования 9 сентября зафиксировано не было. По ее словам, исключением стала ситуация в Бурятии.
Данный случай произошел в Улан-Удэ. На один из участков там доставили бюллетени для голосования, уже заполненные в пользу партии «Единая Россия».
Заместитель главы участковой избирательной комиссии Улан-Удэ в настоящее время задержан. Как пояснила глава ЦИК, в ситуации еще предстоит разобраться.
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