Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт Юрия Лозы из-за слова "москаль", употребленного им в одном из постов. Теперь он 30 дней не сможет заходить в соцсеть. "Опустили культуру до уровня Шнура" или зачем эксцентричный Лоза троллит коллег

При этом Лоза никого не собирался оскорблять и словом "москаль" назвал себя. Одно из его предложений начиналось со слов "Нам - москалям...". Об этом музыкант рассказал РИА Новости.

Ранее стало известно, что Facebook из-за фотографии с экс-главой ДНР Александром Захарченко на сутки заблокировала аккаунт главы фракции немецкой партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреаса Маурера.