Facebook заблокировал Юрия Лозу за слово "москаль"
9 сентября 2018, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация социальной сети Facebook заблокировала аккаунт Юрия Лозы из-за слова "москаль", употребленного им в одном из постов. Теперь он 30 дней не сможет заходить в соцсеть.
При этом Лоза никого не собирался оскорблять и словом "москаль" назвал себя. Одно из его предложений начиналось со слов "Нам - москалям...". Об этом музыкант рассказал РИА Новости.
Ранее стало известно, что Facebook из-за фотографии с экс-главой ДНР Александром Захарченко на сутки заблокировала аккаунт главы фракции немецкой партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреаса Маурера.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес